Pontecorvo, Proclamazione lutto cittadino

26/07/2019

A seguito della notizia della morte del concittadino Fabio Zonfrilli, avvenuta il 25/07/2019 e le modalità con cui si è consumata la tragedia hanno creato nuovamente forte sgomento e commozione tra la Cittadinanza, l’Amministrazione Comunale nell’intento di farsi interprete presso i familiari del generale sentimento di cordoglio e solidale vicinanza e partecipazione al lutto di tutti i cittadini ha ritenuto di proclamare il lutto cittadino durante le esequie, nel giorno dei funerali, in segno di compartecipazione al dolore della famiglia, anche al fine di consentire la più ampia partecipazione di tutti i cittadini al pietoso rito funebre; La proclamazione del lutto cittadino è avvenuta con atto della giunta comunale n. 128 del 26/07/2019.

Fonte: Comune di Pontecorvo 

