Cassino e Ceprano: sospensione del servizio idrico per il giorno 22 luglio

di Redazione 17/07/2019

Si comunica che per lavori di manutenzione programmata da effettuarsi sulla rete idrica nei Comuni di Cassino e Ceprano, lunedì 22 luglio dalle ore 08:00 fino a tarda serata si verificherà una sospensione del flusso idrico, in particolare le zone interessate saranno le seguenti: Ceprano località Colle Frattuccio località Ponte Rotto via Ripi via Colle Sepe via Moricine via Serole via Pozzillo via Sterpara località Colle Musillo via Elci via Campolungo via Fontanelle via Colle Zampogna via Cese Cassino Località Selvone Il regolare ripristino del servizio è previsto nella stessa giornata (salvo imprevisti). Acea Ato 5 si scusa per i disagi.