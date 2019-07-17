Frosinone: identificato e denunciato per aver scippato un anziano al parcheggio del supermercato

Nella giornata di ieri l’ufficio trattazione atti del Reparto volanti a margine di un’articolata attività di indagine è riuscita ad identificare e pertanto a denunciare l’autore dello scippo ai danni di un anziano nei pressi del. In realtà l’anziano dopo aver riscosso la pensione si era recato al supermercato per fare la spesa. Qui veniva avvicinato all’uscita dal 47 enne malvivente che molto probabilmente già lo attenzionava e lo seguiva. Nel momento in cui l’anziano si distraeva per riporre il resto del contante nel proprio portafogli dopo aver effettuato le compere il 47 enne gli scippava violentemente dalle mani il denaro liquido pari a circa 450 euro dandosi alla fuga a bordo di uno scooter. A distanza di mesi dopo aver visionato le immagini di videosorveglianza sia dell’attività commerciale sia delle aree limitrofe, intercettata la targa del mezzo, si è potuti risalire all’autore del gesto criminoso, attraverso l’individuazione fotografica da parte della vittima. Si tratta di un 47 ennedel capoluogo con precedenti specifici della stessa indole.

Fonte: Questura di Frosinone