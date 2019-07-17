Caricamento...

Ciociaria Report24 Logo Ciociaria Report24

Frosinone: identificato e denunciato per aver scippato un anziano al parcheggio del supermercato

Redazione Avatar

di Redazione

17/07/2019

Facebook
Twitter
Whatsapp
Frosinone: identificato e denunciato per aver scippato un anziano al parcheggio del supermercato
Nella giornata di ieri l’ufficio trattazione atti del Reparto volanti a margine di un’articolata attività di indagine è riuscita ad identificare e pertanto a denunciare l’autore dello scippo ai danni di un anziano nei pressi del supermercato di via M.T.Cicerone. In realtà l’anziano dopo aver riscosso la pensione si era recato al supermercato per fare la spesa. Qui veniva avvicinato all’uscita dal 47 enne malvivente che molto probabilmente già lo attenzionava e lo seguiva. Nel momento in cui l’anziano si distraeva per riporre il resto del contante nel proprio portafogli dopo aver effettuato le compere il 47 enne gli scippava violentemente dalle mani il denaro liquido pari a circa 450 euro dandosi alla fuga a bordo di uno scooter. A distanza di mesi dopo aver visionato le immagini di videosorveglianza sia dell’attività commerciale sia delle aree limitrofe, intercettata la targa del mezzo, si è potuti risalire all’autore del gesto criminoso, attraverso l’individuazione fotografica da parte della vittima. Si tratta di un 47 enne pluripregiudicato del capoluogo con precedenti specifici della stessa indole.

Fonte: Questura di Frosinone

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Cassino e Ceprano: sospensione del servizio idrico per il giorno 22 luglio

Articolo Successivo

Tre dei luoghi più colorati del mondo

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Frosinone: la Polizia arresta una coppia di corrieri e sequestra ingente carico di cocaina

Frosinone: la Polizia arresta una coppia di corrieri e sequestra ingente carico di cocaina

22/07/2022

Formia: controllo straordinario del territorio con accertamenti e ritiro patenti

Formia: controllo straordinario del territorio con accertamenti e ritiro patenti

22/06/2022

Tre arresti eseguiti nel fine settimana dagli agenti della polizia di stato

Tre arresti eseguiti nel fine settimana dagli agenti della polizia di stato

08/11/2021