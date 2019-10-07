Caricamento...

Ciociaria Report24 Logo Ciociaria Report24

Cassino, Insulti alla Polizia su Facebook: scoperti e denunciati i responsabili

Redazione Avatar

di Redazione

07/10/2019

Facebook
Twitter
Whatsapp
Cassino, Insulti alla Polizia su Facebook: scoperti e denunciati i responsabili
Gli investigatori della Polizia del Commissariato di Cassino hanno accertato che un uomo aveva pubblicato su Facebook vari post nei quali lamentava il fatto che suo figlio fosse stato oggetto di un controllo da parte di una Volante, a suo dire avvenuto in maniera arbitraria e fuorilegge.
Negli stessi post inoltre si proferivano minacce all’indirizzo dei poliziotti, si offendeva l’Istituzione che essi rappresentano e si offriva una somma di denaro quale ricompensa a chiunque gli avesse procurato foto e filmati ritraenti appartenenti alle Forze dell’Ordine di Cassino nell’atto di compiere azioni illegali. A questi post seguivano una serie di commenti da parte di altre persone ed in particolare un soggetto, attualmente sottoposto agli arresti domiciliari, lo incitava ad ucciderli. Sono stati effettuati i dovuti  accertamenti  in merito all’attività svolta da parte del personale della Squadra Volante e, appurato che il controllo era avvenuto nel pieno rispetto delle procedure e delle norme di legge, è stato individuato tra i nominativi delle persone fermate un ragazzo che poteva essere il protagonista della vicenda. Si è passati poi alle investigazioni informatiche effettuate con la collaborazione della Sezione Polizia Postale di Frosinone all’esito delle quali sono stati individuati gli autori che, una volta invitati presso il Commissariato, sentiti in merito alla paternità dei commenti apparsi sui social, sono stati denunciati per oltraggio ed istigazione a delinquere.

Fonte: Questura di Cassino 

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Frosinone, La Festa dei Nonni al palazzetto

Articolo Successivo

Minturno, Poste Italiane: l'ufficio si rinnova

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Frosinone: la Polizia arresta una coppia di corrieri e sequestra ingente carico di cocaina

Frosinone: la Polizia arresta una coppia di corrieri e sequestra ingente carico di cocaina

22/07/2022

Formia: controllo straordinario del territorio con accertamenti e ritiro patenti

Formia: controllo straordinario del territorio con accertamenti e ritiro patenti

22/06/2022

Tre arresti eseguiti nel fine settimana dagli agenti della polizia di stato

Tre arresti eseguiti nel fine settimana dagli agenti della polizia di stato

08/11/2021