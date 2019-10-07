Home Attualità Minturno, Poste Italiane: l'ufficio si rinnova

di Redazione 07/10/2019

Poste Italiane comunica che da oggi lunedì 7 ottobre l’Ufficio Postale di via Principe di Piemonte 1, a Minturno, sarà interessato da lavori di ristrutturazione. L’Azienda, per ridurre al minimo i disagi dei cittadini, ha predisposto da martedì 8 ottobre il potenziamento della sede di Marina di Minturno in via Appia 940, sia con uno sportello dedicato alla clientela di via Principe di Piemonte 1, dove saranno disponibili le operazioni postali e finanziarie (compreso il pagamento pensioni e il ritiro corrispondenza a firma non consegnata per assenza del destinatario), sia con il prolungamento dell’orario di apertura nel turno pomeridiano: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35. Resta inoltre a disposizione dei cittadini la sede di via Don Angelo Di Giorgio 22 a Scauri, con orari dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35, dove sarà possibile riscuotere anche le pensioni radicate nell’Ufficio di via Principe di Piemonte 1: La sede di via Principe di Piemonte 1 riaprirà lunedì 28 ottobre con i consueti orari.