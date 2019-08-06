Caricamento...

Frosinone, I “Tipi” di Roberto Ciufoli al Teatro tra le Porte

06/08/2019

Prosegue con successo l’edizione 2019 del Teatro tra le Porte in piazza Valchera, la manifestazione organizzata dall’amministrazione Ottaviani, con ingresso sempre, rigorosamente, gratuito. Mercoledì 7 agosto alle 21.15 sarà la volta dei “Tipi” di Roberto Ciufoli. Dopo anni di successi con il famoso gruppo comico “Premiata Ditta”, Ciufoli ha intrapreso una carriera di attore e regista che lo ha portato nei più importanti teatri italiani. In questo… recital comico antropologico, Ciufoli proporrà varie tipologie umane mostrando come una particolare caratteristica psicologica corrisponda ad un atteggiamento fisico e a un modo di esprimersi ben preciso, e lo farà attraverso monologhi, poesie, sketch, balli e canzoni. Si inizierà scientificamente, partendo dall'antropologia: l'analisi sarà condotta sul... tipo sportivo, pigro, ubriaco, eroe, timido, sfacciato, indeciso, ladro, furtivo, guappo e innamorato, personaggi in cui è facile identificarsi per scoprire, con gli occhi dell’attore, come i difetti e le piccole manie contemporanee possano essere comiche. Anche mercoledì prossimo, dunque, sempre con il prezioso contributo della Banca Popolare del Frusinate, la magia del teatro sotto le stelle di Frosinone regalerà un nuovo momento di aggregazione e di emozioni per giovani, famiglie, anziani.

Fonte: Comune di Frosinone 

