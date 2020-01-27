Home Meteo Allerta Meteo per vento forte a partire da domani per 24-36 ore

di Redazione 27/01/2020

Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un Avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dalla tarda mattinata di domani, martedi 28 gennaio 2020, e per le successive 24-36 ore si prevedono sul Lazio: venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali,con raffiche fino a burrasca forte,specie sui settori appenninici. Mareggiate lungo le coste esposte.(Allerta meteo-idro DPC). Sulla base dei fenomeni previsti, è stato diramato un Allertamento del sistema di protezione civile regionale (Bollettini, Avvisi, Allertamenti, Zone di Allerta di appartenenza dei vari Comuni della Regione Lazio). Per informazioni è attivo il Numero Verde del CFR: 800.276570