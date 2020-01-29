Cassino, Droga in autostrada: un chilo di cocaina

Nella serata di ieri, durante i servizi di vigilanza e prevenzione dei reati, il personale della Polizia Stradale della Sottosezione di Cassino, al km 674 dell’A1 ha fermato un’autovettura Lancia Y. Il conducente, un giovane di 28 anni residente a Roma, già dal momento del controllo documenti ha mostrato un grande nervosismo. Gli agenti, insospettiti dal suo atteggiamento hanno deciso di fare un’ispezione dell’auto. La perquisizione ha portato al rinvenimento, all’interno dello schienale del sedile posteriore, di un pacchetto contente oltre 1kg di cocaina. L’uomo durante il completamento delle procedure si è lamentato di avere un malessere diffuso dichiarando di essere tossicodipendente. Gli operatori della Polizia Stradale hanno chiamato il 118 e dopo le cure del caso l’uomo è stato condotto presso la casa circondariale di Cassino.

Fonte: Questura di Frosinone