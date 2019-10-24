Allerta meteo, Codice giallo: temporali anche di forte intensità
di Redazione
24/10/2019
Il Centro Funzionale Regionale rende noto che, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un Avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede dal mattino di oggi, giovedì 24 ottobre 2019, e per le successive 18-24 ore sul Lazio: precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale, anche di forte intensità.
I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Localmente le cumulate di precipitazione potranno essere abbondanti.
Sulla base dei fenomeni previsti, il CFR ha valutato una Criticità Codice Giallo per rischio idrogeologico per temporali su tutte le Zone di Allerta. E’ stato altresì diramato un Allertamento del sistema di protezione civile regionale. I possibili effetti al suolo associati ai diversi livelli di criticità sono consultabili nella Tabella degli Scenari di criticità idrogeologica ed idraulica.
Fonte: Protezione Civile Lazio
