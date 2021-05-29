Home Meteo Allerta Meteo da domani pomeriggio, 30 maggio, per criticità Idrogeologica e Idraulica

Allerta Meteo da domani pomeriggio, 30 maggio, per criticità Idrogeologica e Idraulica

di Redazione 29/05/2021

A seguito delle previsioni meteo emesse dal Dipartimento della Protezione Civile in data odierna con indicazione di: "Precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori interni centro-meridionali", sulla base dei fenomeni previsti, della situazione meteo in atto e dello stato di saturazione del suolo, il Centro Funzionale Regionale ha valutato dalla tarda mattinata di domani 30 maggio 2021, e per le successive 6-9 ore sulle Zone di Allerta della Regione: CRITICITA’ IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA: ALLERTA GIALLA IDROGEOLOGICA PER TEMPORALI sulle Zone: E (Aniene), G (Bacino del Liri). E’ stato altresì diramato un Allertamento del sistema di protezione civile regionale. Per info: Numero Verde del CFR 800.276570