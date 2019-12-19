Acea, Sospensione idrica in diversi comuni

- Consorzio ASI
- Comune di Ceccano: tutto il territorio comunale
- Comune di Ceprano: via Ripi, via Colle Musillo, via Colle Pozzillo, via Sterparo, via Ponte Rotto, via Moricino, via Molaro, via Colle Frattuccio, via Elci, via Campo Lungo, via Fontanelle, via Colle Zampogna, via Cese, via Colle Sepe
- Comune di Frosinone: via Valle Fioretta, zona stazione, via Carlo Conti, via Fornaci, via Colle del Vescovo, via Colle Timio, circonvallazione Colle Timio, loc. Colle Faito, via Pergolesi, via Albinoni, via Marittima, viale Grecia, viale Portogallo, Corso Lazio, via Pratillo, via Castagnola, via Verdi, via Gaeta, via per Frosinone, via Cavoni, via Madrid, zona Ospedale e zone limitrofe
- Comune di Pofi: tutto il territorio comunale.
Fonte: Acea Ato 5