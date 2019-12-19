Caricamento...

Ciociaria Report24 Logo Ciociaria Report24

Acea, Sospensione idrica in diversi comuni

Redazione Avatar

di Redazione

19/12/2019

Facebook
Twitter
Whatsapp
Acea, Sospensione idrica in diversi comuni
Sospensione totale del flusso idrico:
  • Consorzio ASI
Abbassamenti di pressione e possibili sospensioni del flusso idrico presso le utenze situate alle quote più alte o nelle parti terminali delle reti idriche:
  • Comune di Ceccano: tutto il territorio comunale
  • Comune di Ceprano: via Ripi, via Colle Musillo, via Colle Pozzillo, via Sterparo, via Ponte Rotto, via Moricino, via Molaro, via Colle Frattuccio, via Elci, via Campo Lungo, via Fontanelle, via Colle Zampogna, via Cese, via Colle Sepe
  • Comune di Frosinone: via Valle Fioretta, zona stazione, via Carlo Conti, via Fornaci, via Colle del Vescovo, via Colle Timio, circonvallazione Colle Timio, loc. Colle Faito, via Pergolesi, via Albinoni, via Marittima, viale Grecia, viale Portogallo, Corso Lazio, via Pratillo, via Castagnola, via Verdi, via Gaeta, via per Frosinone, via Cavoni, via Madrid, zona Ospedale e zone limitrofe
  • Comune di Pofi: tutto il territorio comunale.

Fonte: Acea Ato 5

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Cassino, Chiusura dello sportello Acea

Articolo Successivo

Frosinone, Comune: sostegno per il Natale a chi è in difficoltà

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Abbigliamento monouso: che cos'è, a che cosa serve e strumenti utili

Abbigliamento monouso: che cos'è, a che cosa serve e strumenti utili

23/04/2024

Come promuovere un marchio: strategie di marketing offline

Come promuovere un marchio: strategie di marketing offline

08/04/2024

Cassino: giovedì 5 presentazione del progetto

Cassino: giovedì 5 presentazione del progetto "Infopoint Diffusi InLazioSud"

03/10/2023