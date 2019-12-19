Caricamento...

Cassino, Chiusura dello sportello Acea

19/12/2019

Le operazioni tecniche e commerciali saranno comunque garantite attraverso: lo sportello di Frosinone di via Aldo Moro, 415 e i numeri verdi 800191332 per la segnalazione guasti (attivo h24 tutti i giorni) e 800639251 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 13) per le operazioni commerciali. Resta sempre disponibile inoltre il sito internet e l'area clienti MyAcea.

Fonte: Acea Ato 5 

