Frosinone, Comune: sostegno per il Natale a chi è in difficoltà

19/12/2019

Il Comune di Frosinone, in qualità di capofila del Distretto sociale B, secondo le indicazioni del Comitato dell’Accordo di Programma, ha fatto realizzare dei buoni da distribuire ai residenti in ciascun Comune che vivono in condizioni di disagio attingendo, in prima istanza, agli elenchi dei beneficiari di interventi di sostegno al reddito, tenendo in considerazione i requisiti previsti dai regolamenti comunali di assistenza economica, ove esistenti, e secondo la valutazione professionale da parte del servizio sociale. Il provvedimento con cui sono state assegnate in favore dei Distretti socio-sanitari delle risorse finalizzate ad attività di contrasto al disagio in occasione delle imminenti festività natalizie, è rivolto, in particolar modo, alla fascia di anziani soli e con pensione sociale su cui la crisi ha avuto un impatto significativo. Il servizio sociale di ciascun Comune provvederà, dunque, alla distribuzione dei voucher, tenendo conto che la Regione Lazio indica come termine ultimo dell’attività il 31 dicembre.

Fonte: Comune di Frosinone

