Caricamento...

Ciociaria Report24 Logo Ciociaria Report24

Frosinone, San Michele Arcangelo: la polizia celebra il suo Santo Patrono 

Redazione Avatar

di Redazione

30/09/2019

Facebook
Twitter
Whatsapp
Frosinone, San Michele Arcangelo: la polizia celebra il suo Santo Patrono 
Questa mattina presso la Cattedrale di Santa Maria Assunta a Frosinone si è tenuta la cerimonia  in onore del Santo Patrono della Polizia di Stato San Michele Arcangelo. La Santa Messa è stata officiata da S.E. Monsignor Ambrogio Spreafico, Vescovo della Diocesi di Frosinone, Veroli, Ferentino alla presenza del Prefetto di Frosinone Dott. Ignazio Portelli e delle alte cariche istituzionali e militari della Provincia. Al rito hanno preso parte anche gli studenti della vicina Scuola Elementare dell’Istituto Comprensivo Frosinone Primo e gli studenti dell’Istituto Superiore Turriziani –Liceo Maccari. Durante la celebrazione sono state eseguite le musiche ed i canti solenni dagli allievi e Professori del Conservatorio di Musica “Licinio Refice” ed è stata esposta l’opera realizzata e donata alla Questura dall’Accademia di Belle Arti di Frosinone. Il Questore e tutto il personale sono rimasti colpiti ed affascinati dal profondo significato del quadro che ritrae sul lato sinistro un San Michele Arcangelo dal viso sereno e rassicurante in un momento di quiete, mentre sul resto della tavola si possono ammirare l’ombra del Santo nell’atto della battaglia contro il male assistito dalle schiere angeliche, a richiamare i poliziotti che quotidianamente vegliano sulla cittadinanza. Nel pomeriggio presso la Questura si è svolto il Family Day dedicato alle famiglie, con la partecipazione di unità cinofile e la presenza del modernissimo Moving Lab della Polizia Scientifica.

Fonte: Questura di Frosinone 

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Frosinone, Fondi per il trasporto alunni con disabilità

Articolo Successivo

Anche l'Associazione Nazionale Ambulanti di Frosinone si mobilita contro il Testo Unico della Regione

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Abbigliamento monouso: che cos'è, a che cosa serve e strumenti utili

Abbigliamento monouso: che cos'è, a che cosa serve e strumenti utili

23/04/2024

Come promuovere un marchio: strategie di marketing offline

Come promuovere un marchio: strategie di marketing offline

08/04/2024

Cassino: giovedì 5 presentazione del progetto

Cassino: giovedì 5 presentazione del progetto "Infopoint Diffusi InLazioSud"

03/10/2023