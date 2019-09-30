Home Attualità Anche l'Associazione Nazionale Ambulanti di Frosinone si mobilita contro il Testo Unico della Regione

di Redazione 30/09/2019

L’ANA provinciali di Latina e di Frosinone esprimono grande preoccupazione per i contenuti del Testo Unico sul Commercio che sarà discusso nella seduta del Consiglio Regionale convocata per mercoledì prossimo 2 ottobre. Il testo, approvato dalla X^ Commissione all’unanimità, è il frutto di un grave pregiudizio verso gli ambulanti della nostra Regione ai quali non vengono riconosciuti i diritti di rinnovo automatico delle concessioni in essere – già stabiliti ed attuati dal D. Lgs. n. 114/1998 e già stabilit da altre Regioni -, vengono stabiliti limiti alle concessioni, vengono introdotte gravi discriminazioni per la riqualificazione dei mercati (riservate ai soli mercati giornalieri e rionali), viene impedito di accedere ai fondi per le Reti di Imprese (anch’essi previsti per i soli operatori dei mercati giornalieri e rionali) ed in ultimo prevede una gravissima violazione della Costituzione in quanto esclude le Associazioni No Bolkestein dai tavoli di consultazioni Regionali e Comunali. Per queste ragioni i dirigenti della Associazione Nazionale Ambulanti e gli operatori ambulanti parteciperanno al presidio che si svolgerà mercoledi prossimo davanti alla sede della Regione Lazio in Via della Pisana, in concomitanza con lo svolgimento del Consiglio Regionale del Lazio. Intanto l’ANA è impegnata nella azione di rilancio dei mercati del basso Lazio, avendo già svolto una partecipata iniziativa di consultazione con i questionari realizzati tra gli ambulanti dei mercati di Fondi, Terracina, Formia e Gaeta. In questi mesi sono proseguiti i contatti con le rispettive Amministrazioni Comunali per la soluzione delle problematiche sollevate e discusse con i Sindaci. A quei mercati si sono aggiunte le vicissitudini che riguardano i mercati settimanali di Cassino e di Pontecorvo. Per fare il punto della situazione sui mercati e sul nuovo Testo Unico i dirigenti provinciali di Latina e di Frosinone si incontreranno a Fondi, venerdi prossimo, 4 ottobre, a Fondi, presso l’Hotel Martino Club.