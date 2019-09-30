Frosinone, Fondi per il trasporto alunni con disabilità

previsto dalla attuale legislazione, che impone un equilibrio tra entrate da tariffe rispetto ai costi sostenuti, dopo che diverse sezioni della Corte dei Conti hanno statuito che il trasporto scolastico debba ritenersi un servizio a domanda individuale, senza l'opzione che lo stesso possa ricadere sulla fiscalità generale di tutti i cittadini.

Per questo motivo, nonostante gli investimenti compiuti, da parte dell'amministrazione, nel settore del servizio di trasporto scolastico (in assenza di adeguati contributi statali e regionali), si è reso necessario anche un intervento di ottimizzazione per continuare ad assicurare un servizio di qualità all'utenza, passando dalle attuali 5 linee a 2 linee, orientate a servire i cittadini che, per dislocazione territoriale, avessero le maggiori difficoltà. L’ente ha infatti attivato, a carico dei servizi sociali, coordinati dall’assessore Massimiliano Tagliaferri, un sostanzioso intervento sulle famiglie con ISEE non superiore ai 12.000 euro.

Nel corso dell’ultima seduta del consiglio comunale il sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani, ha illustrato la voce relativa alla delibera di G.C. n. 366 dell’11.09.2019, relativamente al trasporto alunni con disabilità. La giunta, aveva già indicato, in precedenza, la necessità di destinare dei fondi dedicati per l’erogazione del servizio: l’accesso al fondo di riserva si è reso quindi necessario a seguito di quanto

Fonte: Comune di Frosinone