Cambia il tempo: in arrivo temporali

Il Centro Funzionale Regionale rende noto che, a seguito delle previsioni meteo emesse dal DPC in data odierna con indicazione di: "Precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale", ha valutato una Criticità Codice Giallo (Ordinaria) per rischio idrogeologico per temporali sulle seguenti Zone di Allerta della Regione: B (Medio Tevere), C (Appennino di Rieti) dal pomeriggio di oggi, 22.08.2019 e per le successive 3 -6 ore.

Zone di Allerta B (Medio Tevere), C (Appennino di Rieti), E (Aniene), G (Bacino del Liri), dalla tarda mattinata di domani, 23.08.2019, e per le successive 6 - 9 ore. E' stato diramato un Allertamento del sistema di protezione civile regionale.

Per informazioni è attivo il Numero Verde del CFR: 800.276570.

Fonte: Protezione civile Regione Lazio