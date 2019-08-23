Cori, Palestra della scuola primaria “Virgilio Laurienti”: fondi dalla Regione per i lavori

La Regione Lazio ha riconosciuto al Comune di Cori un finanziamento di 50.000,00 euro come quota parte per la realizzazione del progetto di messa in sicurezza, contenimento energetico e abbattimento delle barriere architettoniche della palestra annessa alla scuola primaria “Virgilio Laurienti”, redatto dall’Ufficio tecnico comunale per un investimento complessivo di quasi 80.000,00 euro, e presentato alla Pisana in risposta all’avviso pubblico “Sport in/e movimento - Interventi per l’impiantistica sportiva” di cui alla deliberazione del 31 ottobre 2017, n. 711.

Si tratta di una struttura polivalente all’interno della quale vengono praticate diverse attività sportive, sia dagli alunni dei plessi locali e di altri comuni, che da varie associazioni, anche non del territorio, ospitate in orario extracurriculare per i loro allenamenti, nonché diverse realtà che prestano servizi socio-educativi a minori, anziani e diversamente abili e che frequentano questo spazio per i loro programmi motori. A ciò si aggiunga che l’edificio scolastico è vicino ad altri due poli attrattori come il municipio e il PPI/Centro anziani fragili.

Sono previsti una serie di interventi: rifacimento della pavimentazione sportiva in gomma naturale con finitura anti-taglio; manutenzione, pulizia e tinteggiatura delle murature; messa norma dell’impianto elettrico; sostituzione dei serramenti esterni convetrocamera cristallizzato, antinfortunistico e ad alte prestazioni energetiche, e con sistema di protezione a grate in ferro apribili; adeguamento tecnologico del bagno per disabili con eliminazione di ogni ostacolo per l’accessibilità ed impermeabilizzazione del terrazzo.

“Un altro piccolo ma importante intervento. Era oramai necessario intervenire sulla palestra della scuola elementare di Cori, in modo tale da renderla più sicura e decorosa per i nostri ragazzi. Il mini complesso sportivo della ‘Virgilio Laurienti’ è il più datato e dunque usurato, e la sua importanza sociale da sempre si estende dal campo educativo e formativo a quello sportivo, caratterizzato dalla polivalenza sia delle discipline ospitate che dell’utenza che ne usufruisce” – spiegano il Sindaco Mauro De Lillis e gli Assessori ai Lavori Pubblici e all’Istruzione Ennio Afilani e Chiara Cochi.