Minturno Musica Estate: tutto pronto

Sabato 31 Agosto, alle ore 21,00 presso la Piazza Portanova di Minturno si terrà l’edizione 2019 di Minturno Musica Estate, evento realizzato in occasione dei Festeggiamenti Patronali in onore di Maria SS delle Grazie, Patrocinato dalComune di Minturno, dalla XVII Comunità Montana Lazio, dalla Proloco di Minturno, da Confcommercio Minturno-Scauri e dal Consiglio Regionale del Lazio, sostenuto dall’AFI, da RTG Telegolfo e organizzato da Starpoint Corporation con la Direzione Artistica e Conduzione di Pasquale Mammaro affiancato sul palcoscenico da Giada Di Miceli di Radio Italia Anni 60.

Quest’anno ricorre la quindicesima edizione. Radio Italia anni’60, media partner, seguirà per la prima volta in diretta radiofonica l’evento. Le telecamere del Festival Italia in musica, con Paola Delli Colli, in onda su Lazio TV, Gold TV e Odeon TVaccompagneranno la serata e il backstage.

Anche in questa edizione verrà assegnato il Premio AFI alla carriera (Associazione Fonografici Italiani), realizzato dal maestro orafo Michele Affidato, che per la scorsa edizione è stato conferito ad Orietta Berti e che quest’anno verrà assegnato all’artista Ivana Spagna.

Dichiara il presidente dell’AFI, Sergio Cerruti:

Sono particolarmente felice di conferire il prestigioso Premio AFI alla Carriera ad Ivana Spagna per aver attraversato tempi e generi musicali diversi, sempre con passione e successo ed, in particolare, per il Suo contributo al mondo della italo-dance degli anni 80, mondo dal quale storicamente provengo anch’io da DJ-Produttore.

Come per le passate edizioni, anche questa potrà contare su ospiti illustri. Afferma Pasquale Mammaro, ideatore dell’evento: “Dopo quindici anni non è facile trovare artisti che non siano ancora venuti. Questa edizione avrà dei ritorni importanti ma anche delle novità. Tra gli ospiti confermati, Francesco Baccini, Drupi, Piero Cassano, “storico” Matia Bazar, Luisa Corna. Un grande ritorno, quello di Donatella Rettore, di Bobby Solo e dei Los Locos”.

Direttamente dall’Isola dei Famosi 2019 (Canale 5) sarà presente Sarah Altobello. Durante la serata si esibirà il cantautore Daniele Ronda. Dal Programma TV Ora o mai più, giunto alla seconda edizione, condotto da Amadeus, saranno presenti Davide De Marinis, Michele Pecora e Silvia Salemi.

Sul palco ci sarà l’Orchestra diretta dal Maestro Mimmo Sessa.

Prosegue Pasquale Mammaro:

Lo spirito da sottolineare è che questa festa nasce dal lavoro di un gruppo di amici, composto dal comitato dei festeggiamenti e da tutta la popolazione di Minturno. Mettiamo in campo sinergie, fondamentali per la realizzazione di questo evento; un impegno offerto da tutti a titolo gratuito dove niente è a scopo di lucro. Cominciato come un gioco, l’evento è diventato importante al punto che gli artisti fanno a gara per essere invitati.

Sono previste altre sorprese che verranno svelate a ridosso dell’evento.

L’ingresso è libero.