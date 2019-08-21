Caricamento...

Frosinone, In manette un pluripregiudicato e denunciato per evasione cittadino albanese

21/08/2019

Frosinone, In manette un pluripregiudicato e denunciato per evasione cittadino albanese
Nell’ambito del rafforzamento dei servizi di prevenzione e controllo del territorio in concomitanza del periodo estivo, nel primo pomeriggio di ieri, in esecuzione di ordinanza di ripristino della custodia cautelare in carcere dell’Autorità Giudiziaria, due equipaggi della Volanti, prontamente, sorprendevano nella propria abitazione un noto pregiudicato (M.L.), con precedenti per reati in materia di sostanze stupefacenti e contro il patrimonio, in particolare rapine, al quale veniva notificata la misura custodiale ed in esecuzione della stessa veniva condotto presso la locale Casa Circondariale. Lo stesso soggetto era stato tratto in arresto recentemente, sempre da personale delle Volanti, poiché colto nella flagranza del reato di furto con destrezza (scippo) ai danni di una donna di Frosinone. Annovera a suo carico  anche diverse misure di prevenzione. Successivamente, un cittadino albanese (M.E.), responsabile di gravi reati, quali rapine e furti, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, all’atto del controllo non veniva trovato all’interno dell’abitazione, come prescritto dal giudice, ma vi faceva rientro successivamente, pertanto veniva denunciato per il reato di evasione.

Fonte: Questura di Frosinone 

