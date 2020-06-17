Nozze nel Lazio: gli sposi escono allo scoperto

Sì alle nozze nel Lazio e in altre regioni d'Italia

La nota di "Spose Eroine" e "Partecipazioni Specialisti"

? La Regione ha detto ufficialmente sì alla celebrazione delle nozze nel Lazio ed è subito fermento. Tra le coppie pronte a pronunciare il fatidico sì e tra i fornitori.Dopo la Campania è arrivato il via libera anche in Sicilia, Puglia, Lombardia, Piemonte, Lazio, Toscana ed Emilia Romagna. Molte altre regioni restano in stand-by ma intanto il settore è pronto per la ripaetenza.

Spostano date, coniugano le esigenze di diversi fornitori, rassicurano parenti, rispondono alle domande più disparate e, soprattutto, mantengono la calma anche se sono un vortice di emozioni: sono le “Spose eroine”, quelle che proprio non ci stanno a rinunciare alle proprie nozze nel 2020. Passare dalle parole ai fatti è stato un attimo per queste giovani e determinate ragazze con l'anello al dito e tanti progetti scombussolati, all'improvviso, dalla pandemia.

Incontrano vescovi, sindaci e fornitori, studiano normative, veicolano informazioni e offrono supporto morale a chi non sa più quando pronuncerà il fatidico sì: questo gruppo, nato appena tre settimane fa su WhatsApp e poi approdato con successo su Instagram e Facebook, è presto divenuto un punto di riferimento in tutta Italia con oltre cinquemila iscritti. Una sorta di “sindacato delle spose” che sta facendo parlare di sé da nord a sud dello Stivale.

Perché, come si suol dire, una noce non fa rumore ma un sacco intero può.

A riconoscere l'importanza e il valore di questo gruppo, non solo per le coppie pronte a convolare a nozze ma anche per il settore del wedding in generale, il team di “Partecipazioni Specialisti” che, proprio ascoltando le esigenze di queste ragazze, ha deciso di riservare una scontistica particolare agli iscritti dei vari canali social di “Spose Eroine” e a tutti coloro che devono ristampare le partecipazioni a causa dell'emergenza Covid. Il team ha inoltre ideato un sistema su misura che previene, a monte, la possibile incombenza di dover rifare gli inviti.