Frosinone, Biblioteca: prestiti e restituzioni su appuntamento

vizio viene realizzato mediante appuntamento da concordare ai seguenti recapiti: tel. 0775/2656390 (mattina) e 07752656391 (pomeriggio); [email protected] [email protected] . La struttura di corso della Repubblica è raggiungibile anche su Facebook (Biblioteca Comunale Frosinone Norberto Turriziani).

L’accesso è consentito ad una persona alla volta, munita di mascherina e guanti, mantenendo la distanza di sicurezza. Il servizio non è permesso alle persone sottoposte a quarantena o con sintomi influenzali. Tutto il materiale restituito sarà messo in quarantena per 15 giorni.

Per il ritiro dei libri, al fine di velocizzare le operazioni, si consiglia di prenotare il prestito, consultando il catalogo online: http://opac.regione.lazio.it/SebinaOpac/.do

Tutte le informazioni e gli aggiornamenti saranno pubblicati sulla pagina dedicata della biblioteca: http://biblioteca.comune.frosinone.it/.

La Biblioteca Comunale “Turriziani” ha riaperto al pubblico per assicurare il prestito e la restituzione del materiale documentario. Il servizio viene assicurato, a partire da lunedì 25 maggio, dalle ore 15.00 alle ore 19.00, dal lunedì al venerdì. L’orario dalle 8.30 alle ore 13.30, infatti, è coperto dalla Biblioteca Provinciale con la quale è attivo lo scambio reciproco di consegna e prestito dei libri. Il ser

Fonte: Comune di Frosinone