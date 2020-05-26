Sora, Coronavirus: gli aggiornamenti del sindaco

Non si registrano nuovi casi positivi. 0 I decessi.

REGIONE LAZIO 20 i casi positivi, il trend e’ a 0,2%, 24 pazienti i guariti, 8 i decessi. Province di • Latina 2 nuovi casi positivi. Deceduta una donna di 88 anni con precedenti patologie. • Viterbo non si registrano nuovi casi positivi, 0 i decessi • Rieti un nuovo caso di positività

SITUAZIONE NAZIONALE 531 nuovi casi di positività al covid-19, 50 i decessi (dati Lombardia in aggiornamento) 1.639 i guariti 82 pazienti escono dai reparti covid, 19 pazienti escono dalle terapie intensive CONSIDERAZIONI GENRALI L'ondata covid-19 è notevolmente attenuata ma non è sparita del tutto dai nostri territori. Da oggi inizia la distribuzione della seconda trance dei buoni spesa alle famiglie in difficoltà sia presso i Servizi Sociali del Comune sia presso la sede della Protezione Civile in via Roccatani. La distribuzione continuerà per tutta la settimana. Ripartono i colloqui per coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza affinchè, una volta censiti, vengano impiegati per attivare i progetti di guardiania dei parchi pubblici, per il decoro urbano ed ulteriori necessità di sfalcio dell’erba a cui sta provvedendo, in questi giorni, la soc. Ambiente.

Fonte: Comune di Sora