Sora, Coronavirus: l'aggiornamento del sindaco

‼️

‼️

PROVINCIA DI FROSINONE 3 i nuovi casi di positività al COVID-19. Il territorio di Frosinone ci è molto vicino ed ha connessioni con la nostra comunità: questo ci preoccupa anche se i tre casi sono definiti “indeterminati” perché positivi ad un solo reagente e con scarsa forza di contagio. Il virus è comunque presente nella nostra area geografica.

CONSIDERAZIONI GENERALI Oggi riaprono molte attività produttive a cui vanno i migliori auguri e auspici sia nell’erogazione dei servizi, di cui tutti abbiamo bisogno, sia per la possibilità di ripresa che dia presto ottimi frutti. Alcune attività soffrono ancora del fermo come gli ambulanti non alimentari, che non potranno partecipare giovedì prossimo al mercato settimanale. Per loro e per le loro problematiche è stata indetta una riunione unitamente all’Assessore alle Attività Produttive Daniele Tersigni. Sono stati convocati i rappresentanti delle categorie sindacali per spiegare le idee dell’Amministrazione e le idee che provengono da forze sociali cittadine in forma associata. E’ necessario recepire il sentimento comune e adottare soluzioni positive sia per chi riparte ma anche per i frequentatori del mercato, a cui dobbiamo dare garanzia di sicurezza.

RACCOMANDAZIONI E’ indispensabile continuare a mantenere le abitudini per la sicurezza: il distanziamento sociale, l’uso dei dispositivi di protezione personale. Molti ancora non hanno capito la mascherina è una garanzia per se stessi ma anche per gli altri: l’utilizzo di questi dispositivi deve diventare un’abitudine consolidata.

EMERGENZA SANITARIA L'AGGIORNAMENTO DEL SINDACO 18/05/2020SITUAZIONE SANITARIA E’ ancora viva l’emergenza sanitaria: nulla deve essere sottovalutato per non vanificare quanto di buono fatto fino ad ora. CITTA’ DI SORA Nessun nuovo caso di positività al virus nelle ultime 24 ore

Fonte: Comune di Sora