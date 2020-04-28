Frosinone, Comune: borse di studio in base al reddito
28/04/2020
Il settore pubblica istruzione del comune di Frosinone, coordinato dall’assessore Valentina Sementilli, rende noto che sono state approvate le linee guida per l’erogazione di contributi nell’ambito degli interventi di sostegno allo studio messi in atto dall’amministrazione Ottaviani. Tali interventi, diversi per tipologia rispetto a quelli previsti dal progetto “Solidiamo”, sono rivolti ai ragazzi residenti nel capoluogo, sulla scorta dei requisiti ancorati al reddito del nucleo familiare di appartenenza.
Il genitore o la persona che esercita la potestà genitoriale, ovvero lo studente, se maggiorenne, può presentare la richiesta. Queste sono le condizioni: residenza nel Comune di Frosinone; indicatore dell’ultima attestazione ISEE in corso di validità del nucleo familiare dello studente non superiore ad € 15.748,78 (per ultima attestazione ISEE in corso di validità s’intende sia la nuova attestazione ISEE 2020, sia l’attestazione ISEE 2019 scaduta il 31/12/2019 ma che era in corso di validità all’inizio dell’anno scolastico 2019/2020); frequenza, nell’anno scolastico 2019/2020, di un Istituto secondario di secondo grado statale o paritario o dei primi tre anni di un Percorso triennale di IeFP (quarti anni esclusi). Le domande vanno redatte esclusivamente su apposito modulo disponibile presso il sito internet istituzionale del Comune (www.comune.frosinone.it), le Segreterie delle Scuole Secondarie di II grado e degli Istituti di Formazione Professionale, oppure presso l’Ufficio Pubblica Istruzione (Piazza VI Dicembre). Le domande devono necessariamente e a pena di esclusione, essere corredate di: attestazione ISEE in corso di validità; documento di identità in corso di validità del genitore/tutore in caso di studente minore di età; documento di identità in corso di validità e codice fiscale (tessera sanitaria) dello studente. Le domande, complete della documentazione suddetta, devono pervenire tramite PEC all’indirizzo [email protected] o a mano presso l’Ufficio di Protocollo Generale (Piazza VI Dicembre), tassativamente entro e non oltre le ore 13 di lunedì 18 maggio. L’importo della singola borsa di studio ammonta ad € 200,00, rideterminabile in rapporto al numero totale dei richiedenti ed alle risorse finanziarie disponibili nel limite massimo di € 500,00, come previsto dalle disposizioni ministeriali. Per informazioni, è possibile contattare l’ufficio Istruzione ai seguenti recapiti: 0775/2656679, [email protected]; 0775/2656682, [email protected].
Fonte: Comune di Frosinone
