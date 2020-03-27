Cassino, #iorestoacasa: Centro antiviolenza sempre attivo
di Redazione
27/03/2020
Proprio in questo periodo diventano più difficili e stressanti i rapporti in ogni casa ed in ogni famiglia, perché i contatti sono continui e ravvicinati. Ma è ancora più pericoloso per chi nella quotidianità ha già mostrato atteggiamenti di violenza. E quindi in questo periodo di emergenza è più che mai necessario tutelare chi è più debole ed indifeso, perché quel #iorestoacasa non si trasformi in un vero incubo per le donne che in "quella casa" sono costrette a subire violenze di ogni tipo.
Il COMUNE di CASSINO-ASS. PARI OPPORTUNITÀ ci sono con il CENTRO ANTIVIOLENZA attivo 24h/24 al numero 3283270997
Fonte: Comune di Cassino
