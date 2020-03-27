Caricamento...

Ciociaria Report24 Logo Ciociaria Report24

Cassino, #iorestoacasa: Centro antiviolenza sempre attivo

Redazione Avatar

di Redazione

27/03/2020

Facebook
Twitter
Whatsapp
Cassino, #iorestoacasa: Centro antiviolenza sempre attivo
Proprio in questo periodo diventano più difficili e stressanti i rapporti in ogni casa ed in ogni famiglia, perché i contatti sono continui e ravvicinati. Ma è ancora più pericoloso per chi nella quotidianità ha già mostrato atteggiamenti di violenza. E quindi in questo periodo di emergenza è più che mai necessario tutelare chi è più debole ed indifeso, perché quel #iorestoacasa non si trasformi in un vero incubo per le donne che in "quella casa" sono costrette a subire violenze di ogni tipo.
Il COMUNE di CASSINO-ASS. PARI OPPORTUNITÀ ci sono con il CENTRO ANTIVIOLENZA attivo 24h/24 al numero 3283270997

Fonte: Comune di Cassino

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Sora, Il Vescovo Gerardo Antonazzo prega nel cimitero

Articolo Successivo

Sora, Rinviata "La Biennale di Arte Contemporanea della Ciociaria"

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Abbigliamento monouso: che cos'è, a che cosa serve e strumenti utili

Abbigliamento monouso: che cos'è, a che cosa serve e strumenti utili

23/04/2024

Come promuovere un marchio: strategie di marketing offline

Come promuovere un marchio: strategie di marketing offline

08/04/2024

Cassino: giovedì 5 presentazione del progetto

Cassino: giovedì 5 presentazione del progetto "Infopoint Diffusi InLazioSud"

03/10/2023