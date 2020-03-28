Sora, Il Vescovo Gerardo Antonazzo prega nel cimitero

Nel Venerdì della Misericordia della Chiesa italiana, presso il Cimitero di Sora, il Vescovo Gerardo Antonazzo, alla presenza del Sindaco Roberto De Donatis, ha pregato per tutti i defunti, in particolare per quanti hanno perso la vita a causa del Coronavirus. Vista la grandissima devozione della comunità sorana alla Vergine Addolorata, Mons. Antonazzo ha invocato la protezione della Madonna sulla città, sulle forze dell'ordine e su tutti coloro che sono impegnati, in prima linea, nella lotta contro l'epidemia.

Fonte: Comune di Sora