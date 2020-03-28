Caricamento...

Sora, Il Vescovo Gerardo Antonazzo prega nel cimitero

28/03/2020

Nel Venerdì della Misericordia della Chiesa italiana, presso il Cimitero di Sora, il Vescovo Gerardo Antonazzo, alla presenza del Sindaco Roberto De Donatis, ha pregato per tutti i defunti, in particolare per quanti hanno perso la vita a causa del Coronavirus. Vista la grandissima devozione della comunità sorana alla Vergine Addolorata, Mons. Antonazzo ha invocato la protezione della Madonna sulla città, sulle forze dell'ordine e su tutti coloro che sono impegnati, in prima linea, nella lotta contro l'epidemia.

Fonte: Comune di Sora

