Sora, Rinviata "La Biennale di Arte Contemporanea della Ciociaria"
di Redazione
25/03/2020
Causa emergenza Coronavirus, è rinviata a data da destinarsi "La Biennale di Arte Contemporanea della Ciociaria" che avrebbe dovuto tenersi dal 1° al 30 aprile in 5 location: Sora (Museo della Media Valle del Liri-Sez. Archeologica) Frosinone (Villa Comunale e Atrio del Palazzo della Provincia) Anagni (Sala della Ragione) Boville (Chiesa di S. Francesco e nel Chiostro Comunale) Cassino (Museo Historiale)
Fonte: Comune di Sora
