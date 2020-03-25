Sora, Rinviata "La Biennale di Arte Contemporanea della Ciociaria"

Cassino (Museo Historiale)

Causa emergenza Coronavirus, è rinviata a data da destinarsi "La Biennale di Arte Contemporanea della Ciociaria" che avrebbe dovuto tenersi dal 1° al 30 aprile in 5 location: Sora (Museo della Media Valle del Liri-Sez. Archeologica) Frosinone (Villa Comunale e Atrio del Palazzo della Provincia) Anagni (Sala della Ragione) Boville (Chiesa di S. Francesco e nel Chiostro Comunale)

Fonte: Comune di Sora