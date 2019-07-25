Ceccano, Disinfestazione sul territorio
25/07/2019
Si informa la Cittadinanza che mercoledì 7 Agosto e giovedì 8 Agosto 2019 si provvederà alla disinfestazione del territorio comunale, pertanto, si raccomanda di chiudere le finestre dalle ore 23.00 in poi. Per quanto riguarda la dicitura lato destro/ lato sinistro del Fiume Sacco, è bene ricordare che si prende in considerazione il corso del fiume ( il Fiume scorre da Ceccano verso Castro Dei Volsci, quindi da Nord verso Sud);
seguendo questo schema, possiamo avere bene in mente le zone di Ceccano rientranti nell’uno o nell’altro. Per maggiore precisione, di seguito si allega la planimetria del territorio comunale di Ceccano, la quale evidenzia il corso del fiume (in celeste) e le zone principali di Ceccano, alla sua destra ed alla sua sinistra, ( in rosso).
