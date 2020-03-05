Paliano, I ragazzi delle S R S R Casa Johnny e Casa Mary ospiti per un’anteprima del "Festival Corto... Ma non troppo"

L’organizzazione del Festival Corto... Ma non troppo! di Paliano (FR) mercoledì 4 marzo 2020 incontra i ragazzi della struttura Villa Letizia di Roma per un appuntamento all’insegna dell’integrazione e dell’interattività pieno di performance artistiche.

È un incontro che facciamo con loro finalizzato ad una collaborazione al Festival ma soprattutto ad uno scambio culturale e d’arte tra i nostri e loro ragazzi. Un inizio per la costruzione di una rete fra strutture e operatori che vogliono operare nel campo della psichiatria in modo attivo e partecipativo dove i ragazzi siano protagonisti del loro futuro - dichiara Enzo Prisco, direttore artistico del Festival Corto... Ma non troppo! e amministratore delle S R S R Casa Johnny e Casa Mary di Paliano.

L’incontro prevede diverse performance artistiche e una tavola rotonda di condivisione.

Di seguito il programma in dettaglio:

Ore 10.15 Benvenuto

Ore 10.30 Da soli si fa’ prima, insieme si va’ lontano - Performance Letizia Drums

Ore 11.30 Dal Caos alla Forma - Performance Casa Johnny e Casa Mary di Paliano

Ore 12.30 Improvvisazioni Mitiche - Performance gruppo espressività Villa Letizia di Roma

Ore 13.15 Pranzo

Ore 15.00 Tavola Rotonda di Condivisione

Ore 16.00 Dall’oggetto al soggetto - Performance Letizia Art