Strangolagalli, A breve una sospensione idrica

Redazione Avatar

di Redazione

02/08/2019

Strangolagalli, A breve una sospensione idrica
Acea Ato 5 comunica che per lavori di manutenzione programmata presso il serbatoio Aringo finalizzati al miglioramento del servizio idrico del Comune di Strangolagalli, mercoledì 7 agosto dalle ore 09:00 fino a tarda mattinata, si verificherà una sospensione del flusso idrico su tutto il centro del Comune. Il regolare ripristino del servizio è previsto nella stessa giornata (salvo imprevisti).

Fonte: Acea Ato 5

