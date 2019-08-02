Strangolagalli, A breve una sospensione idrica
di Redazione
02/08/2019
Acea Ato 5 comunica che per lavori di manutenzione programmata presso il serbatoio Aringo finalizzati al miglioramento del servizio idrico del Comune di Strangolagalli, mercoledì 7 agosto dalle ore 09:00 fino a tarda mattinata, si verificherà una sospensione del flusso idrico su tutto il centro del Comune. Il regolare ripristino del servizio è previsto nella stessa giornata (salvo imprevisti).
Fonte: Acea Ato 5
