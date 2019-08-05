Caricamento...

Frosinone, La madre non lo vuole in casa ai domiciliari: in manette un pluripregiudicato per evasione

05/08/2019

Gli uomini della squadra volante intensificando i controlli alle persone sottoposte agli arresti domiciliari, nel perlustrare le zone più a rischio del capoluogo, individuano un pluripregiudicato, il quale era evaso dai domiciliari perchè la madre 70enne ormai esausta, mal sopportava la sua presenza in casa. Il 54 enne scovato dalla volante è stato tratto in arresto e in attesa del rito direttissimo trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura.

Fonte: Questura di Frosinone 

