Sora, La creatività degli artisti al tempo del Coronavirus

rivolto a tutti coloro che non hanno mai esposto e che sentono di avere una matita o un pennello come fosse il prolungamento della propria mano, del proprio cuore o della propria anima.

Gli artisti che volessero condividere i loro lavori in una mostra, sia pur virtuale, possono aderire all’iniziativa compilando il modello di richiesta ed inviarlo unitamente alle immagini delle opere realizzate con varie tecniche di pittura o a matita all’indirizzo mail: [email protected]

Le opere verranno pubblicate, con una didascalia e una breve presentazione dell'artista, in un’apposita area permanente sul sito dell’ente all’indirizzo www.comune.sora.fr.it e sulla pagina fb del Comune di Sora.

In questo periodo di pandemia l’arte non ha conosciuto il lock down, non si è mai fermata. L’arte non è soggetta a pause d’interruzioni perché è nella sua stessa essenza veicolare le emozioni, quelle forti. L’Assessorato alle Politiche Culturali del Comune di Sora intende allestire mostre permanenti virtuali di opere realizzate da artisti dilettanti della Città. L’invito è