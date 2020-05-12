Frosinone, Mercato: due volte la settimana, per il distanziamento

eristiche dei locali aperti al pubblico e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori.

A questo scopo, l'amministrazione Ottaviani sta valutando la possibilità di effettuare il mercato in piazzale Europa due volte a settimana, introducendo quindi la turnazione degli ambulanti. Oltre al consueto svolgimento delle attività commerciali previsto il giovedì, infatti, si sta ipotizzando, di concerto con le associazioni degli esercenti, l’eventualità di posizionare i banchi dei prodotti anche la domenica. In questo modo, i soggetti autorizzati alla vendita sarebbero a Frosinone due volte al mese di giovedì e due la domenica.

La necessità di una turnazione si è mostrata la soluzione più percorribile, stante l’obbligo di garantire il rispetto delle nuove norme e abitudini riguardanti il distanziamento sociale anche nell’ambito di ambienti aperti, quale è quello del mercato di Selva Piana.

L'amministrazione comunale, mediante l’assessorato al commercio, coordinato da Antonio Scaccia, ha stabilito che le attività dei mercati alimentari proseguiranno la propria attività a condizione di adottare misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone. Il tutto, tenuto conto delle dimensioni e delle caratt

Fonte: Comune di Frosinone