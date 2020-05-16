Caricamento...

Sora, Coronavirus: gli aggiornamenti del sindaco

Redazione Avatar

di Redazione

16/05/2020

CITTA’ DI SORA Nessun nuovo caso di positività al COVID-19 PROVINCIA DI FROSINONE 1 caso di positività (quello di ieri registrato a Sora), 0 i decessi, 9 pazienti escono dall’isolamento domiciliare REGIONE LAZIO 18 nuovi casi di positività al COVID-19, 5 i decessi, la situazione nelle provincie: Frosinone 1 caso, Latina 0 casi e 0 decessi, Viterbo 2 casi, 1 decesso, Rieti 0 casi, 0 decessi. SITUAZIONE NAZIONALE 789 nuovi casi di positività al COVID-19, 242 i decessi, 4917 i guariti, 661 pazienti escono dall’isolamento domiciliare, 47 pazienti escono dalle terapie intensive CONSIDERAZIONI GENERALE La situazione si evolve sempre in maniera più positiva. Il caso di ieri a Sora e le dinamiche relative che sono da valutare impongono comportamenti di massima attenzione sia nell’uso dei dispositivi di sicurezza sia nel distanziamento sociale. La giornata di domenica 17 maggio sarà una giornata di grande lavoro con gli uffici comunali per elaborare ulteriori indicazioni rese note dal Governo e dalla Regione Lazio dalle quali scaturirà una nuova ordinanza con gli orari e indicazioni per le attività che riaprono a partire dal 18 maggio

Fonte: Comune di Sora

