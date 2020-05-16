Frosinone, Proseguono i lavori della piscina ex Enal

L’obiettivo dell’amministrazione Ottaviani – ha dichiarato l’assessore ai lavori pubblici e manutenzioni, Fabio Tagliaferri - sempre nel rispetto delle disposizioni governative e delle norme igieniche ormai entrate di diritto nell’uso comune, è di aprire le porte di questo nuovo importante spazio deputato alla socializzazione e allo sport già per la stagione estiva. La realizzazione di quest’opera - oggetto, negli anni, di un complicato procedimento amministrativo - costituisce una vittoria di tutti i cittadini: il complesso, ubicato nel popoloso quartiere del Sacro Cuore, si appresta a divenire un punto di riferimento per i giovani, le famiglie e gli anziani, di tutto il capoluogo.

Il progetto, portato avanti dall’amministrazione Ottaviani, permetterà alla cittadinanza di usufruire di due impianti natatori completi di spogliatoio e aree destinate alla socializzazione e al verde. Nel complesso saranno presenti, inoltre, bar, uffici e campi da tennis. Attualmente, gli operai della ditta privata sono al lavoro sul rifacimento della copertura del tetto, mentre i locali interni – a seguito della ridistribuzione degli spazi da cui emergerà la nuova struttura – sono stati liberati. Le lavorazioni interesseranno, nei prossimi giorni, le aree esterne.

Fonte: Comune di Frosinone