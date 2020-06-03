Sora, Coronavirus: aggiornamenti
di Redazione
03/06/2020
CITTA’ DI SORA Nessun nuovo contagio, 0 i decessi PROVINCIA DI FROSINONE 2 nuovo contagio, 0 i decessi REGIONE LAZIO 5 nuovi casi di positività, 50 pazienti guariti, 2 i decessi Provincia di Latina, Rieti e Viterbo nessun nuovo caso di positività al virus, 0 i decessi SITUAZIONE NAZIONALE 318 nuovi casi di positività al virus, 55 decessi, 1737 o guariti. 183 pazienti escono dai reparti COVID-19, 16 pazienti escono dalle terapie intensive CONSIDERAZIONI GENERALI Le misure emergenziali hanno dato frutti positivi rispetto alla possibilità del contagio ma l’attenzione deve rimanere alta, bisogna rimanere saggi nella normalità. Giovedì 4 giugno riprenderà il mercato settimanale con tutte le tipologie di vendita per i titolari dei posteggi in possesso di licenza. Il mercato si terrà nella modalità sicura studiata giovedì 28: nella giornata odierna si è provveduto ad istallare la segnaletica orizzontale per la corsia dei mezzi di soccorso. A seguito di ulteriori studi e riunioni, fatte le necessarie valutazioni, si provvederà a far ripartire anche le attività degli spuntisti. Si ricorda che quando si effettua il cambio delle lampade, è necessario accendere la linea della pubblica illuminazione per individuare le lampade non funzionanti e, a seguito dell’intervento, verificare che la linea funzioni.
Fonte: Comune di Sora
