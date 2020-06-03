Frosinone, Si punta sull'affido familiare per i minori

e gestore, Associazione Progetto Famiglia, si terrà venerdì 5 giugno alle 20, il primo incontro, via videochiamata, tra i nuclei familiari (coppie, oppure single) che hanno aderito all’iniziativa, aprendosi così all’accoglienza temporanea di bambini e ragazzi in difficoltà. Alcuni genitori, infatti, possono avere problemi nel portare a termine attività quotidiane o associate alla cura dei figli.

In un contesto così delicato, entra in gioco l’istituto dell’affido: l’impegno delle coppie o dei single affidatari consiste nel seguire il bambino o il ragazzo nel suo percorso scolastico, permettendogli di frequentare attività educative pomeridiane, oppure nell’ospitarlo temporaneamente. È sufficiente condividere qualche ora a settimana del proprio tempo; è inoltre possibile incontrare altre persone e famiglie che già vivono questa importante esperienza di solidarietà.

Le persone che desiderino saperne di più possono scrivere a [email protected] , oppure riempire il modulo all’indirizzo https://forms.gle/Acam4RtX8spE52Wc7 o, infine, visitare la pagina web www.distrettosocialefrosinone.it/affidofamiliare.

Ventitré i comuni interessati: Amaseno, Arnara, Boville Ernica, Castro dei Volsci, Ceccano, Ceprano, Falvaterra, Ferentino, Frosinone, Fumone, Giuliano di Roma, Morolo, Pastena, Patrica, Pofi, Ripi, san Giovanni Incarico, Strangolagalli, Supino, Torrice, Vallecorsa, Veroli e Villa Santo Stefano, ossia tutti i componenti del Distretto B. Fonte: Comune di Frosinone

In questi mesi connotati dall’emergenza sanitaria, il Distretto B, di cui il Comune di Frosinone è capofila, ha proseguito nelle operazioni di implementazione territoriale e di sensibilizzazione per l'istituto dell’Affidamento Familiare, allo scopo di favorire l’individuazione di persone e nuclei disponibili ad avviare percorsi di solidarietà familiare. Nell’ambito del servizio organizzato dal Distretto B mediante l’ent