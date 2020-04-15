Sora, Acea: probabile interruzione idrica
di Redazione
15/04/2020
Acea Ato 5 S.p.A. comunica che venerdì 17 aprile 2020 dalle ore 09:00 fino alle ore 15:00 verranno effettuati lavori di manutenzione straordinaria, indifferibili per garantire a pieno l'operatività dell'infrastruttura, sulla rete idrica presso via Roma. Qualora dovessero presentarsi delle criticità durante l’esecuzione degli interventi, potrebbe essere necessario sospendere momentaneamente il flusso idrico. In particolare, la zona potenzialmente interessata dal disservizio è: via Roma. Il regolare ripristino del servizio è previsto nella stessa giornata, salvo imprevisti.
Fonte: Comune di Sora
