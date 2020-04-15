Frosinone, Visiere innovative per gli operatori sociali

Gli operatori e le operatrici del settore welfare, incessantemente impegnati nell’attività di front office a contatto – nel rispetto delle prescrizioni di legge - con il pubblico, potranno contare su una ulteriore misura di protezione. La FabLab di Frosinone, infatti, ha creato, mediante stampanti 3D e tagliatrice laser, delle visiere pensate per riparare, da ogni eventuale forma di contatto, gli occhi e il viso di chi le indossa. I dispositivi di protezione individuale, donati dall’associazione, sono stati recapitati, su indicazione del sindaco, Nicola Ottaviani, ai dipendenti degli uffici di via Fabi dalla Protezione Civile comunale.

Fonte: Comune di Frosinone