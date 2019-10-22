Caricamento...

Sora, Acea annuncia: "In arrivo la nuova rete idrica in via Incoronata e via Romana Selva"

di Redazione

22/10/2019

Sora, Acea annuncia:
Sono in via di completamento i lavori di Acea Ato 5 per la realizzazione di un nuovo tratto di rete idrica a Sora. L’opera interessa due importanti e popolati tratti viari della Città volsca: via Incoronata e via Romana Selva. La nuova rete idrica andrà a sostituire la condotta preesistente, ormai obsoleta, e si estenderà, in tutto, per una lunghezza di circa un chilometro e 400 metri. L’investimento preventivato è superiore ai 100mila euro. Si tratta di lavori attesi dalla cittadinanza e dall’Amministrazione comunale di Sora, resi possibili dalla fattiva sinergia intrapresa tra gestore idrico e Comune. Il sindaco di Sora, Roberto De Donatis, ha dichiarato:
Esprimo la mia soddisfazione per questo intervento, atteso da tutti e finalmente risolutivo dei problemi segnalati, in un’area che in passato era rimasta fuori dagli investimenti. È un fatto importante e significativo di un’azione, adesso, molto più attenta al nostro territorio e al nostro Comune.
Il presidente di Acea Ato5, Stefano Magini, ha dichiarato:
Un altro importante intervento utile a migliorare la qualità del servizio idrico in una zona particolarmente critica in tema di continuità del servizio. Un altro impegno che grazie alla collaborazione con l’Amministrazione Comunale siamo riusciti a mantenere.

Fonte: Acea Ato 5

03/10/2023