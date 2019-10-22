Sora, Acea annuncia: "In arrivo la nuova rete idrica in via Incoronata e via Romana Selva"

Esprimo la mia soddisfazione per questo intervento, atteso da tutti e finalmente risolutivo dei problemi segnalati, in un’area che in passato era rimasta fuori dagli investimenti. È un fatto importante e significativo di un’azione, adesso, molto più attenta al nostro territorio e al nostro Comune.

Un altro importante intervento utile a migliorare la qualità del servizio idrico in una zona particolarmente critica in tema di continuità del servizio. Un altro impegno che grazie alla collaborazione con l’Amministrazione Comunale siamo riusciti a mantenere.

Sono in via di completamento i lavori di Acea Ato 5 per la realizzazioneL’opera interessa due importanti e popolati tratti viari della Città volsca: via Incoronata e via Romana Selva. La nuova rete idrica andrà a sostituire la condotta preesistente, ormai obsoleta, e si estenderà, in tutto, per una lunghezza di circa un chilometro e 400 metri.Si tratta di lavori attesi dalla cittadinanza e dall’Amministrazione comunale di Sora, resi possibili dalla fattiva sinergia intrapresa tra gestore idrico e Comune. Il sindaco di Sora,, ha dichiarato:Il presidente di Acea Ato5,ha dichiarato:

