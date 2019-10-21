Frosinone, Festa della Scuola e della Costituzione: un grande successo

to, S.E. Ignazio Portelli che ha dichiarato:

che, durante tutto l’anno, portano avanti la formazione dei nostri ragazzi, con grande spirito di servizio, con passione e dedizione”, ringraziando, poi, gli studenti e le loro famiglie, le quali - ha sottolineato - al primo posto, pongono lo studio e la realizzazione dei propri figli, spesso con grandi sacrifici e rinunce. Scuola e costituzione – ha aggiunto – sono due elementi inscindibili: l’insegnamento dei nostri Padri costituenti deve essere custodito e tramandato alle giovani generazioni, per onorare, nel modo migliore, le responsabilità derivanti dall’essere cittadini della Repubblica, che trova nella Democrazia, nella libertà, nella pace e nella coesione sociale, i suoi valori fondanti.

Ogni anno, la Festa di ingresso alla scuola viene dedicata alla lettura e alla rappresentazione artistica e musicale di uno o più articoli fondamentali della Costituzione. Temi portanti dell’iniziativa di quest’anno, protagonisti e ispiratori anche delle riuscite e coinvolgenti performance degli studenti, gli articoli 32 e 33 del Dettato Costituzionale. "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”, recita l’articolo 32. “L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi", stabilisce invece l’articolo 33, qui estratto. Il sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani, in apertura della manifestazione, ha rivolto il proprio saluto e il proprio ringraziamento ai dirigenti scolastici e ai docentiPresenti all’iniziativa, l’assessore all’istruzione, Valentina Sementilli, i consiglieri Adriano Piacentini e Corrado Renzi, il dirigente e il funzionario dell’ufficio scolastico comunale, dott. Antonio Loreto e dott.ssa Valeria Saiardi.

Fonte: Comune di Frosinone