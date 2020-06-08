Caricamento...

Ciociaria Report24 Logo Ciociaria Report24

Sora, Seduta del Consiglio Comunale

Redazione Avatar

di Redazione

08/06/2020

Facebook
Twitter
Whatsapp
Sora, Seduta del Consiglio Comunale
La seduta del Consiglio Comunale di lunedì 8 giugno 2020, alle ore 16.30, come disposto dal Presidente del Consiglio Antonio Lecce e come annunciato in precedenza, si svolgerà alla sola presenza dei giornalisti accreditati e degli addetti ai lavori per assicurare il distanziamento sociale all’interno della sala, nel rispetto delle misure per contrastare il contagio del Covid-19. La massima diffusione della seduta sarà garantita, come di consueto, dalle riprese televisive dell'emittente ITR Radiotv, dai giornalisti accreditati ed inoltre, dalla diretta streaming trasmessa dalla pagina facebook del Comune di Sora.

Fonte: Comune di Sora

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Frosinone: domenica 14 ore 17.41, arriva il Frecciarossa

Articolo Successivo

Frosinone, Comune: riaperti i termini per le borse di studio

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Abbigliamento monouso: che cos'è, a che cosa serve e strumenti utili

Abbigliamento monouso: che cos'è, a che cosa serve e strumenti utili

23/04/2024

Come promuovere un marchio: strategie di marketing offline

Come promuovere un marchio: strategie di marketing offline

08/04/2024

Cassino: giovedì 5 presentazione del progetto

Cassino: giovedì 5 presentazione del progetto "Infopoint Diffusi InLazioSud"

03/10/2023