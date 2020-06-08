Sora, Seduta del Consiglio Comunale

La seduta del Consiglio Comunale di lunedì 8 giugno 2020, alle ore 16.30, come disposto dal Presidente del Consiglio Antonio Lecce e come annunciato in precedenza, si svolgerà alla sola presenza dei giornalisti accreditati e degli addetti ai lavori per assicurare il distanziamento sociale all’interno della sala, nel rispetto delle misure per contrastare il contagio del Covid-19. La massima diffusione della seduta sarà garantita, come di consueto, dalle riprese televisive dell'emittente ITR Radiotv, dai giornalisti accreditati ed inoltre, dalla diretta streaming trasmessa dalla pagina facebook del Comune di Sora.

Fonte: Comune di Sora