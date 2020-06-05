Frosinone, Comune: riaperti i termini per le borse di studio
05/06/2020
Il settore pubblica istruzione del comune di Frosinone, coordinato dall’assessore Valentina Sementilli, rende noto che sono riaperti i termini per accedere al beneficio delle Borse di Studio 2019/2020 rivolto agli studenti frequentanti un Istituto secondario di secondo grado statale o paritario o i primi tre anni di un Percorso triennale di IeFP (quarti anni esclusi).
La nuova scadenza è stata fissata a venerdì 19 giugno 2020. Tali interventi, finanziati dalla Regione Lazio, diversi per tipologia rispetto a quelli previsti nell’ambito del sostegno allo studio dell’amministrazione Ottaviani come il progetto “Solidiamo”, sono rivolti ai ragazzi residenti nel capoluogo, sulla scorta dei requisiti ancorati al reddito del nucleo familiare di appartenenza. Il genitore o la persona che esercita la potestà genitoriale, ovvero lo studente, se maggiorenne, può presentare la richiesta. Queste sono le condizioni: residenza nel Comune di Frosinone; indicatore dell’ultima attestazione ISEE in corso di validità del nucleo familiare dello studente non superiore ad € 15.748,78 (per ultima attestazione ISEE in corso di validità s’intende sia la nuova attestazione ISEE 2020, sia l’attestazione ISEE 2019 scaduta il 31/12/2019 ma che era in corso di validità all’inizio dell’anno scolastico 2019/2020); frequenza, nell’anno scolastico 2019/2020, di un Istituto secondario di secondo grado statale o paritario o dei primi tre anni di un Percorso triennale di IeFP (quarti anni esclusi). Le domande vanno redatte esclusivamente su apposito modulo disponibile presso il sito internet istituzionale del Comune (www.comune.frosinone.it), le Segreterie delle Scuole Secondarie di II grado e degli Istituti di Formazione Professionale, oppure presso l’Ufficio Pubblica Istruzione (Piazza VI Dicembre). Le domande devono necessariamente e a pena di esclusione, essere corredate di: attestazione ISEE in corso di validità; documento di identità in corso di validità del genitore/tutore in caso di studente minore di età; documento di identità in corso di validità e codice fiscale (tessera sanitaria) dello studente. Le domande, complete della documentazione suddetta, devono pervenire tramite PEC all’indirizzo [email protected] o a mano presso l’Ufficio di Protocollo Generale (Piazza VI Dicembre), tassativamente entro e non oltre le ore 13 del 19 giugno. Per informazioni, è possibile contattare l’ufficio Istruzione ai seguenti recapiti: 0775/2656679, [email protected]; 0775/2656682, [email protected].
