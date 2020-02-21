Ripi, Finanziamenti per l’efficientamento energetico e la messa in sicurezza del patrimonio comunale

Dopo aver ottenuto i finanziamenti per l’anno 2020 il Comune di Ripi richiederà ulteriori fondi al Ministero per le annualità dal 2021 al 2024 per l’efficientamento energetico e la messa in sicurezza del patrimonio comunale. Si tratta di 70 mila euro all’anno che l’amministrazione comunale impiegherà a seconda delle esigenze del paese. Tra gli obiettivi primari c’è quello di dotare l’intero territorio della nuova illuminazione a led, già installata nel centro storico, per garantire un maggiore risparmio energetico e preservare l’ambiente. La tecnologia LED, infatti, riduce notevolmente l’emissione di CO2, non contengono materiali tossici o dannosi per l’ambiente e per la salute. Queste sorgenti non determinano alcuna emissione di raggi UV e IR. In virtù della sua lunga durata, poi, l’uso della sorgente LED garantisce un taglio sostanziale dei costi di manutenzione e dei costi energetici con notevole risparmio per le casse comunali. Importante, poi, la resa cromatica che offre una visione “più naturale” degli ambienti esterni. A tal proposito, la nuova illuminazione pubblica verrà installata prossimamente nelle zone Porciri e Mandra Cacchiana, per la quale è in fase di espletamento la gara d’appalto. L’amministrazione guidata dal sindaco Piero Sementilli potrà utilizzare parte dei finanziamenti anche per mettere in sicurezza il patrimonio comunale e recuperare edifici da mettere a disposizione della comunità.