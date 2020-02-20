Frosinone, 5G: il Comune ordina la sospensione dei lavori sulla strada

tti, i Comuni non hanno competenze sulla materia delle autorizzazioni alla realizzazione ed attivazione degli impianti di telefonia, ma possono verificare il rispetto delle normative urbanistiche ed edilizie, come avviene per ogni altro edificio o manufatto, da parte dei privati.

In data odierna, quindi, l'arch. Elio Noce, dirigente del settore urbanistica e pianificazione, a seguito dei rilievi effettuati da parte dei tecnici comunali, ha emesso un provvedimento di diffida alla effettuazione di nuovi interventi sulla strada di cantiere, invitando l'impresa a ripristinare lo stato dei luoghi, in quanto, in zona agricola, come previsto dall'articolo 54 della legge regionale 38/99, non è ammessa l'apertura di strade interpoderali, se non attraverso specifiche procedure attinenti allo svolgimento di attività integrate e complementari all'agricoltura.

A seguito della richiesta proposta dal sindaco, Nicola Ottaviani, di svolgere accertamenti di natura urbanistica, i tecnici del Comune di Frosinone, unitamente al comando della polizia municipale, hanno effettuato un sopralluogo sull'area interessata dall'intervento del gestore dell'antenna 5G, in zona Capo Barile. Come già evidenziato in occasione della installazione di altre antenne e ripetitori, infa

Fonte: Comune di Frosinone