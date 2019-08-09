Caricamento...

Ciociaria Report24 Logo Ciociaria Report24

Questura di Frosinone, Cambio al vertice della Squadra Mobile

Redazione Avatar

di Redazione

09/08/2019

Facebook
Twitter
Whatsapp
Questura di Frosinone, Cambio al vertice della Squadra Mobile
Dal 12 agosto cambio al vertice della Squadra Mobile della Questura. Il dott. Carlo Bianchi, dopo anni di intensa e proficua attività in molteplici operazioni di spicco in campo nazionale ed internazionale, è stato chiamato a dirigere il Commissariato di P.S. Dora Vanchiglia della Questura di Torino. A prendere la guida della Squadra Mobile sarà il Commissario Capo dott. Flavio Genovesi, con alle spalle una ricca esperienza maturata quale dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico da cui dipendono le Volanti ininterrottamente attive sul territorio. La direzione di quest’ultimo ufficio sarà assunta dal Commissario dott. Fabrizio Marandola proveniente dalla Divisione Anticrimine. I predetti funzionari terranno un incontro con la stampa il giorno 12 agosto alle ore 12.00.

Fonte: Questura di Frosinone 

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Serrone, Sospensione idrica

Articolo Successivo

Ceccano, Sospensione idrica improvvisa

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Abbigliamento monouso: che cos'è, a che cosa serve e strumenti utili

Abbigliamento monouso: che cos'è, a che cosa serve e strumenti utili

23/04/2024

Come promuovere un marchio: strategie di marketing offline

Come promuovere un marchio: strategie di marketing offline

08/04/2024

Cassino: giovedì 5 presentazione del progetto

Cassino: giovedì 5 presentazione del progetto "Infopoint Diffusi InLazioSud"

03/10/2023