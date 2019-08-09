Questura di Frosinone, Cambio al vertice della Squadra Mobile

Dal 12 agosto cambio al vertice della Squadra Mobile della Questura. Il dott. Carlo Bianchi, dopo anni di intensa e proficua attività in molteplici operazioni di spicco in campo nazionale ed internazionale, è stato chiamato a dirigere il Commissariato di P.S. Dora Vanchiglia della Questura di Torino. A prendere la guida della Squadra Mobile sarà il Commissario Capo dott. Flavio Genovesi, con alle spalle una ricca esperienza maturata quale dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico da cui dipendono le Volanti ininterrottamente attive sul territorio. La direzione di quest’ultimo ufficio sarà assunta dal Commissario dott. Fabrizio Marandola proveniente dalla Divisione Anticrimine. I predetti funzionari terranno un incontro con la stampa il giorno 12 agosto alle ore 12.00.

Fonte: Questura di Frosinone