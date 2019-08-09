Caricamento...

Ceccano, Sospensione idrica improvvisa

09/08/2019

Ceccano, Sospensione idrica improvvisa
Si comunica che a causa di un guasto improvviso presso Impianto Pisciarello si sta verificando una sospensione del flusso idrico, in particolare le zone interessate sono le seguenti: - Via Pisciarello (parte bassa) - Tratto di Via Anime Sante - Via Gaeta - Via per Frosinone - Via Marano (fino incrocio Via Ponticino) - Via San Francesco (fino a sottopasso) - Via Principe Umberto - Piazza Berardi - Via Borgo Berardi - Via Villaggio Unra Il regolare ripristino del servizio è previsto nella tarda serata di oggi (salvo imprevisti).

Fonte: Acea Ato 5 

