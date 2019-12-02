Caricamento...

Minturno, Mostra con i quadri votivi di grano della Sagra delle Regne  

Redazione Avatar

di Redazione

02/12/2019

Sabato 7 dicembre alle ore 17.00 al castello medievale di Minturno (LT) si aprirà una suggestiva mostra con i quadri votivi di grano della Sagra delle Regne di Minturno. L’evento è organizzato dal comune di Minturno, in collaborazione con l’associazione culturale Sagra delle Regne.

 Saranno esposti dieci quadri votivi realizzati a mano, con le spighe e i chicchi di grano, vere e proprie opere d’arte curate dai ‘carresi’ di Minturno per la Sagra delle Regne, la festa del grano che si svolge a Minturno ogni anno nel mese di luglio. Da pochi mesi, inoltre, la Regione Lazio ha riconosciuto la Sagra delle Regne come Rievocazione storica e manifestazione di interesse locale, un riconoscimento dato alle manifestazioni finalizzate alla valorizzazione della storia e della memoria storica del territorio.

Ancora una volta vogliamo affermare un legame essenziale tra Minturno e la Sagra delle Regne con una mostra che si svolge nel luogo che rappresenta la storia della nostra città: il Castello baronale. Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato all’iniziativa e tutti i carresi per il loro impegno verso la Sagra delle Regne e verso la nostra città. La Sagra è simbolo di ringraziamento alla Madonna per la fecondità della terra e dono ai bisognosi di una parte del raccolto. Uno straordinario binomio che dovrebbe essere un caposaldo di ogni comunità: ringraziamento e condivisione

afferma Gerardo Stefanelli, sindaco di Minturno.

La mostra, ad ingresso gratuito, sarà aperta anche durante gli eventi del Natale 2019. Per informazioni 348.8881447, [email protected], FB e IG @SagradelleRegne.

 

