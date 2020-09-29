Migliori locali a Madrid: una breve guida per cominciare!
29/09/2020
Madrid è una città nota in tutto il mondo per la sua vivace vita notturna. Sia gli spagnoli che i turisti amano fare festa e stare fuori fino a tardi, andando magari a trascorrere qualche ora di divertimento nei locali più “in” del momento. Ma quali sono? Per scoprirlo abbiamo chiesto un parere qualificato a BaciRosa.com, che ci hanno indicato innanzitutto Joy Eslava, un famoso locale per concerti che ha spesso spettacoli di musica dal vivo e DJ set fino a tarda notte. Joy Eslava ha anche delle notti più “leggere”, in modo che i ragazzi sotto i 18 anni possano ballare e fare festa in anticipo con un'esperienza senza alcool. L’entrata non è economica, ma è comunque meno costosa se si entra presto (e, in ogni caso, il ticket di ingresso comprende almeno due drink). Nella lista è stato poi inserito il Kapital, al centro di Madrid, molto popolare tra i giovani. Chi viaggia, studia o vive a Madrid dovrebbe assicurarsi di passare almeno una notte in questo locale, in uno dei suoi piani, ognuno dei quali caratterizzati da uno stile musicale diverso. Aspettati dunque di trovare house, techno e pop al piano principale e hip hop, salsa e rock agli altri. Troviamo quindi il Serrano 41, locale notturno di fascia medio alta alta, situato nella sofisticata Calle Serrano. Di norma il locale è frequentato da un pubblico mediamente più anziano, con salsa, bachata, pop o techno mescolati in una sola serata. In alcune notti c’è però anche spazio per hip-hop, rap, soul, funk e RnB. Proseguiamo dunque al Penélope, situato nella zona studentesca di Moncloa, con un fitto calendario di concerti con artisti popolari. Quando Penélope non ha in programma dei concerti live, puoi comunque ballare grazie ai dj che mettono musica techno e house. Concludiamo poi il nostro viaggio con l’Opium, un ristorante che si trasforma in discoteca in tarda serata, e che presenta ogni notte uno stile musicale diverso. Locale trendy e divertente, i DJ organizzano set davvero interessanti. Consigliabile arrivare presto, per evitare le lunghe code di fine serata. Se poi questa lista non è stata sufficiente, perché non puntare anche a La Riviera? Ospita sia piccoli concerti che grandi spettacoli, e non avrai certamente difficoltà nel trovare presto ciò che cerchi, e una serata davvero emozionante e in linea con i tuoi gusti. Oppure, dai fiducia al Fabrik: situato alla periferia di Madrid, il Fabrik è un enorme locale notturno che ospita DJ famosi ed emergenti. Con feste in acqua, schiuma party e molte altre celebrazioni a tema, siamo certi che questo locale notturno non sfuggirà ai tuoi tour del divertimento notturno, essendo uno dei più grandi e famosi di tutta la Spagna. Se poi diventerai un affezionato cliente, sappi che i frequentatori abituali possono diventare membri e ricevere sconti e vantaggi esclusivi, oltre all'ingresso gratuito. E tu che ne pensi? C’è qualche locale di Madrid che vuoi condividere con noi?
